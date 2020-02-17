«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

كشف الروائي طارق إمام عن غلاف الترجمة الإيطالية لروايته «الأرملة التي تكتب الخطابات سرا»، ترجمة باربارا بنيني.وصدرت الرواية عن عن دار العين عام ٢٠٠٩، وتدور أحداثها الرواية حول «حكاية مثيرة، بطلتها أرملة مسنة تعيش وحيدة في مدينة صغيرة.. وتكتب خطابات غرامية في الخفاء لمراهقات المدينة ليرسلنها إلى عشاقهن، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب فجأة عندما تتعرض لحادث لا يصدق، أشبه بمعجزة، لتبدأ رحلة بحث جديدة في نهاية عمرها عن ذاتها المفقودة».أما عن طارق إمام فهو روائي مصري فاز بالعديد من الجوائز وله العديد من الإصدارات القصصية والروائية منها «شريعة القطة»، و«هدوء القتلة»، و«الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، و«طعم النوم»، والكثير من الأعمال الأدبية.