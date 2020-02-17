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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 1770 شخصًا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، وفاة 105 حالات جديدة بفيروس كورونا القاتل، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد 1770 شخصًا منذ بداية تفشي المرض.

كما تم تسجيل 2048 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بحلول نهاية يوم الأحد 16 فبراير 70 ألفا و548 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن عدد من غادروا المستشفيات يوم أمس 1425 حالة ليبلغ عدد المتعافين بحلول نهاية يوم الأحد 10 آلاف و 844 شخصًا.

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