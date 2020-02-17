ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 1770 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، وفاة 105 حالات جديدة بفيروس كورونا القاتل، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد 1770 شخصًا منذ بداية تفشي المرض.





كما تم تسجيل 2048 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بحلول نهاية يوم الأحد 16 فبراير 70 ألفا و548 شخصًا.



