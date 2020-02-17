مصرع 14 وإصابة 20 فى حادث دهس بالكونغو

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 بجروح، من جراء اصطدام شاحنة بسيارات ودهسها مارة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت الشرطة.وقال قائد جهاز الأمن العام في كينشاسا ميجيل باجايا لوكالة «فرانس برس»، إن شهودًا أفادوا بأن الشاحنة اصطدمت بحافلة أجرة وسيارات أخرى ودهست مارة بعدما تعطّلت مكابحها.وقال وزير الصحة، إيتيني لونجودو، الذي تفقّد الموقع: «حتى الآن، هناك 14 قتيلًا، وعدد من الجرحى، قد يرتفع العدد إلى أكثر من 30 جريحًا».وتابع لونجودو: «الحكومة حاضرة، نحن نقوم برعاية الأشخاص، سنحرص على أن يتلقى الجميع العلاج اللازم».وغالبا ما يتّهم الكونغوليون السلطات بالتلكؤ في معاجلة حوادث كهذه.وقال وزير الداخلية، جيلبير كانكوندي، الذي تفقّد بدوره الموقع إن الحكومة ستعمل على اتّخاذ تدابير وقائية لضبط مخالفات السرعة على الطريق القريب من الجامعة.وأوضح الشاهد جوزيف إيننجي لإذاعة «أوكابي» التابعة للأمم المتحدة، أن حصيلة الوفيات قد تبلغ نحو 30، فيما قالت شاهدة أخرى تدعى ياسمين لوتوناديو لـ«فرانس برس»، إن هناك العديد من القتلى.وأفاد الشاهدان بأن الشاحنة اصطدمت بنحو 8 سيارات، فيما أفاد فريق تلفزيون فراس برس، الذي حضر إلى الموقع بتحطّم 6 سيارات، بينها حافلتين صغيرتين للركاب.وأطلقت محطة «توب كونغو إف إم» الإذاعية، تغريدة جاء فيها: «أن الشاحنة كانت محمّلة بالحجارة، وصدمت عدة سيارات ودراجات نارية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.