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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انكماش الاقتصاد الياباني بعد زيادة الضرائب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي بلغ 3. 6 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2019 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد.

ويأتي أكبر انكماش منذ الربع الثاني من أبريل إلى يونيو من عام 2014 بعد أن قامت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بزيادة الضريبة من 8 إلى 10 بالمئة في أول أكتوبر الماضي.

وكانت بيانات، اليوم الإثنين، أسوأ بكثير من انكماش بنسبة 7. 3 بالمئة الذي توقعه محللون استطلعت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أرائهم.

وقال مجلس الوزراء إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، انخفض بنسبة 9. 2 بالمئة على أساس فصلي، بعد زيادة بنسبة 5. 0 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

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