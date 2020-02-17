«سونيك ذا هيدجهوج» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة «سونيك ذا هيدجهوج» إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك، وجيم كاري، وجيمس مارسدن، وتيكا سومبتير، إيرادات بلغت 57 مليون دولار.وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة «بيردز أوف براي»، والذي يشارك في بطولته مارجو روبي، وروزي بيريز، وإيوان مكريجور، محققًا إيرادات بلغت 11ر17 مليون دولار.وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا والرعب «فانتازي أيلاند»، والذي يشارك في بطولته لوسي هيل، وماجي كيو، ومايكل بينيا، محققًا إيرادات بلغت 4ر12 مليون دولار.وحل في المركز الرابع فيلم الدراما والرومانسية «ذا فوتوجراف»، الذي يشارك في بطولته ليكيث ستانفيلد، وإيسا راي، وتشيلسي بيريتي، محققًا إيرادات بلغت 27ر12 مليون دولار.واحتل المركز الخامس فيلم الحركة والكوميديا «باد بويز فور لايف»، والذي يشارك في بطولته ويل سميث، ومارتن لورنس، وفانيسا هادجنز، محققًا إيرادات بلغت 3ر11 مليون دولار.