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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 توصيات للملتقى السنوي الثالث للتربية الخاصة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:16 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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انتهت فعاليات الملتقى السنوي الثالث للتربية الخاصة الذى يُنظمه مركز «زايد» الطبي للتأهيل التابع للقوات الجوية برئاسة العقيد طبيب وائل الصعيدي، ومؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية برئاسة الدكتورة فايقة عزيز، بعدد من التوصيات التي تكفل وتساعد حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدمج داخل المجتمع في كافة المجالات وكانت على رأس هذه التوصيات:

1ـ إنشاء وتفعيل نقابة موحدة للعاملين في مجال التربية الخاصة، وتحديد موعد لانعقاد اللجان بالاتفاق مع الجهات المعنية.

2ـ تكليف اللجنة العلمية باختيار المواضيع الحديثة والهامة لذوي الاحتياجات الخاصة لمناقشتها داخل المؤتمرات العلمية.

3ـ تفعيل الملتقى سنويًا والتأكيد عليه من الجهات المعينة والتنسيق مع الجهات المختصة.

4ـ استخدام كود الإتاحة للإعاقة في وسائل المواصلات والمنشآت بوزارة الإسكان.

5ـ تفعيل الملصقات في جميع وسائل النقل للتوعية بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ تفعيل رخصة مزاولة المهنة ووضعها في الرقم القومي وتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتربية الخاصة والتنمية المحلية والمجلس القومي.

7ـ إعادة النظر في تجهيز غرف المعاملات بالمدارس والمعاهد الأزهرية وتفعيلها.

8ـ إنشاء مركز السلام للتأهيل المهني بالتعاون بين مؤسسة وأكاديمية التدريب والتنمية ومركز تنمية القدرات بمحافظة القاهرة، وتخصيص وتوفير البرامج التأهيلة لذوي الاعاقة، الخاصة بالحرف المهنية، وتأهيل القائمين على التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على أحسن البرامج العالمية لتقديم أفضل الخدمات بالتعاون مع جهات شباب الخريجين بمحافظة القاهرة.

وحضر الملتقى في يومه الأول عدد من الضيوف وهم: الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعقيد طبيب وائل الصعيدي، مدير مركز زايد الطبي للتأهيل، ولفيف من الشخصيات العامة والجهات الإعلامية المختلفة.

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