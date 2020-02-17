ألمانيا تكشف مخططًا لشن هجمات على المساجد

كشفت تقارير إعلامية بألمانيا أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة، الذين تم ضبطهم في إطار تحقيقات موسّعة لمكافحة الإرهاب، كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي.وأوردت صحيفتا «دير شبيغل» و«بيلد» أن المجموعة التي أُوقف 12 من أعضائها، الجمعة، كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة.وكشفت التقارير أن الموقوفين كانوا يخططون لهجمات مماثلة لتلك التي وقعت في كرايس تشيرش في نيوزيلندا، حيث استُهدف مسجدان بإطلاق نار ما أسفر عن 51 قتيلا.وكان الزعيم المفترض للمجموعة، والذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.