الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» لـ1765 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الإثنين، وفاة 100 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل بحلول نهاية 16 فبراير الجاري.وأكدت السلطات الصينية، بحسب وكالة أنباء بلومبرج، أن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس المتفشي بالبلاد وصل إلى 1765 حالة.وأضافت أن المقاطعة، مركز تفشي المرض، شهدت أيضا إصابة 1933 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي فقط.