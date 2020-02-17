طوارئ بريطانيا: نتعامل مع حادث كبير جنوبى مقاطعة «ويلز»

ذكرت أجهزة الطوارئ البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير في جنوب مقاطعة (ويلز) بعد أن ضربت العاصفة (دينيس) المملكة المتحدة وأيرلندا؛ متسببة في حدوث أمطار غزيرة وفيضانات.وأوضحت هيئة الإنقاذ والإطفاء في جنوب (ويلز)- في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية، أمس الأحد، أن الوكالات تواصل التعامل مع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي تطلبت إجلاء السكان من منازلهم.وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط السكك الحديدية وغمر الطرقات بالمياه، وتمكن رجال الإنقاذ، أمس، من انتشال جثتين من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا، فيما قام الجنود ببناء حواجز الفيضانات.