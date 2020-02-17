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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هآرتس: مبادرة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:28 ص
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كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، النقاب عن أن السويد تقود مبادرة أوروبية لاعتراف مشترك بـ«الدولة الفلسطينية»، وذلك ردًا على خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة لوكسمبورج سوف يطالبون، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ«الدولة الفلسطينية» كرد ضد خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن وزير خارجية لوكسمبورج ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية 9 دول أوروبية هي: فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وأيرلندا، والبرتغال، وفنلندا، والسويد، ومالطا، وسلوفانيا، لكن ليس من الواضح إن كان سيؤيد جميعهم العملية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل اعترضت على التحركات الأوروبية، وتعمل على كبح المبادرة، ولذلك قامت بتمرير رسائل إلى دول من الممكن أن تؤيد إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن من بين الدول التي تسعى إلى دفع عملية الاعتراف المشترك بـ«الدولة الفلسطينية»، السويد والتي اعترفت بها عام 2014، كما توجد لمالطا علاقات دبلوماسية مع الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أنه طُلب من سفراء إسرائيل في أوروبا ممارسة الضغوطات على الدول التي يعملون بها من أجل منع رفض الخطة والإدلاء بتصريحات شديدة ضدها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثات، أن الممثلين الإسرائيليين قالوا خلال المحادثات إن إسرائيل مستعدة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن معارضة الاتحاد للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني، وأضافوا أنه ليس من المعقول أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقف أكثر تشددًا من عدد من الدول العربية، الذين لم يدينوا الخطة.

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