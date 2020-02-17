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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كهرباء القناة» يستقبل 23 متدربًا أفريقيًا (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:08 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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استقبل مركز تدريب الكوادر الفنية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أمس الأحد، 23 متدرب من دول: جيبوتي وبورندي والصومال والسنغال وإثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان وارتريا والكونغو، ورحب المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء باستقبال المزيد من المتدربين الأشقاء الأفارقة.

جاء ذلك في اطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توطيد العلاقات مع القارة الأفريقية وتقديم يد العون للدول الأفريقية وتقديم الخبرات.

وكان حصل مركز تدريب الكوادر الفنية على احدث نسخة من الايزو 2015 واعتماد المركز دوليا بناء على التعاون الكامل بين وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب.

واكد المهندس محمد السيد أنه، تم توفير كل إمكانيات الشركة ومركز التدريب في خدمة افريقيا وان المركز على استعداد تام لاستقبال المزيد من الأفارقة لنقل الخبرات المصرية لهم وان المركز يتوافر به كافة الامكانيات البشرية والمعدات والبرامج اللازمة للتدريب وتخرج متدرب على كفاءة علمية وعملية عالية.

وقال ان القيادة السياسية توفر كل الدعم والمساندة من اجل تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية وتقديم الخبرات ويد العون لهم.

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