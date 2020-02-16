«السوشيال ميديا مأفورة».. شلتوت يتهم فنانين بشن حملة ضد محمد رمضان

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت على إلغاء مشاركة محمد رمضان في حفل السوبر، واستبداله بمحمد حماقي، قائلًا: "السوشيال ميديا بقت مأفورة وهذا العنف غير مبرر وتطرف غير مفهوم".وأشار شلتوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المُذاع على شاشة "العربية الحدث" إلى أن رأيه ليس دفاعًا عن محمد رمضان، وإنما هناك جماعات ضغط من قبل بعض الفنانيين لإثارة مشاعر الشباب واستقطابهم، مضيفًا: "ممكن نقومه بس منقتلوش".وأردف: "فجأة أصبح محمد رمضان وأفلامه مفسدة للجيل وظهوره غير مبشر، وما قصة ربط ذلك بقصة الطيار الموقوف أبو اليسر؟ اشمعنى دلوقتي".