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الثقافة

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:37 م
جريدة الدستور
جمال عاشور - إسراء توفيق
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، يعد أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف شعوب العالم، وتعكس فعالياته ملامح من إرث الحضارة الإنسانية فى شتى أنحاء الأرض.

وأضافت «عبدالدايم»، خلال مشاكرتها في الفعاليات الاحتفالية لافتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى دورته الثامنة، أن الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز وذاكرة المجتمعات، مؤكدة أانه بالإبداع تحيا الأمم وتتطور، ووجهت التحية لكل من ساهم في دعم هذا الحدث الدولى الهام.

بدوره، رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضيوف مصر والمحافظة، مؤكدا أن المهرجان بات أحد العلامات البارزة بالمدينة.

وثمن «عطية» جهود الثقافة المصرية فى نشر التنوير بمختلف ربوع مصر، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة الأنشطة الإبداعية التى تقام بها وتعمل على بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات مهرجان أسوان الدولي تضم العديد من الأنشطة المتنوعة والتى تحتضنها مختلف الأماكن السياحية فى المحافظة الساحرة.

وأضاف أن المهرجان يقام بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية، منها 7 دول تشارك للمرة الأولى كضيف شرف، هى: الإمارات، وفلسطين، والمكسيك، وبلغاريا، وصربيا، وسيريلانكا، وروسيا، إلى جانب مصر، والجزائر، واليونان، والمغرب، والسودان، وبولندا ورومانيا.

وشارك في الفعاليات كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كذلك الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة.

وقدمت 9 فرق للفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة ووفود ١٣ دولة عربية وأجنبية تابلوهات فلكلورية على مسرح فوزى فوزى، وسبقها افتتاح معرض للحرف التراثية، وآخر للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى كرنفال فني بالملابس التقليدية للضيوف المشاركين بمنطقة السوق السياحي.

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