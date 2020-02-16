نهال كمال: مهري من الأبنودي كان أغنية
الأحد 16/فبراير/2020 - 11:34 م
سناء إسماعيلطباعة
قالت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل الكبير عبدالرحمن الأبنودى، إن زوجها الراحل كانت تربطه علاقة قوية بمدينة الإسماعيلية، حيث قضى بها آخر 8 سنوات في حياته، كما أوصى أن يدفن بها.
وطالبت "كمال" خلال برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، المذاع على شاشة "النهار"، بأن يكون الاحتفال به تقليد سنوي كل عام، مستطردة: "إننى سعيدة بافتتاح ميدان يحمل اسمه، وأشعر بروحه ترفرف بيننا الآن، وأتمنى أن تخلد ذكراه بشكل أكبر وتصل حكاياته المكتوبة بالفصحى للمدارس".
وواصلت: "وزير التربية والتعليم وعدني بتدريس حكايات الأطفال للأبنودى في المدارس".
وتحدثت عن زواجها بالشاعر الكبير، قائلة: أول أغنية أهداها لي كانت "قبل النهاردة".. وقال لي دى مهرك.
وطالبت "كمال" خلال برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، المذاع على شاشة "النهار"، بأن يكون الاحتفال به تقليد سنوي كل عام، مستطردة: "إننى سعيدة بافتتاح ميدان يحمل اسمه، وأشعر بروحه ترفرف بيننا الآن، وأتمنى أن تخلد ذكراه بشكل أكبر وتصل حكاياته المكتوبة بالفصحى للمدارس".
وواصلت: "وزير التربية والتعليم وعدني بتدريس حكايات الأطفال للأبنودى في المدارس".
وتحدثت عن زواجها بالشاعر الكبير، قائلة: أول أغنية أهداها لي كانت "قبل النهاردة".. وقال لي دى مهرك.