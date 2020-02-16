نهال كمال: مهري من الأبنودي كان أغنية

قالت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل الكبير عبدالرحمن الأبنودى، إن زوجها الراحل كانت تربطه علاقة قوية بمدينة الإسماعيلية، حيث قضى بها آخر 8 سنوات في حياته، كما أوصى أن يدفن بها.وطالبت "كمال" خلال برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، المذاع على شاشة "النهار"، بأن يكون الاحتفال به تقليد سنوي كل عام، مستطردة: "إننى سعيدة بافتتاح ميدان يحمل اسمه، وأشعر بروحه ترفرف بيننا الآن، وأتمنى أن تخلد ذكراه بشكل أكبر وتصل حكاياته المكتوبة بالفصحى للمدارس".وواصلت: "وزير التربية والتعليم وعدني بتدريس حكايات الأطفال للأبنودى في المدارس".وتحدثت عن زواجها بالشاعر الكبير، قائلة: أول أغنية أهداها لي كانت "قبل النهاردة".. وقال لي دى مهرك.