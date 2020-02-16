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القبلة

الأزهر ينظم ندوات توعوية عن «كورونا»

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:34 م
ندوات الازهر
ندوات الازهر
أميرة العناني
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نظم معهد العلوم الإسلامية، ندوة توعوية عن فيروس كورونا المستجد، أسباب الإصابة وطرق الوقاية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتعتبر الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التى ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع الطبيب حسين عبدالحميد، الطبيب المقيم بالمعهد، بهدف تثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس.

وبين الطبيب المقيم أهمية إتباع إجراءات السلامة الصحية والسلوكيات السليمة للوقاية من جميع الأمراض، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة عن كيفية تجنب الإصابة وطرق التعامل فى حالة حدوث إصابة وكيفية رفع المناعة للحد من الإصابة، ونشر تلك التعليمات فى أماكن التجمعات البشرية كالمدارس والجامعات والنوادي.

وأكد الطبيب أن أعراض الإصابة بالفيروس تبدأ بأعراض شبيهه بنزلات البرد من ارتفاع درجة الحرارة وسعال وصداع الرأس وعطس، ولكن يزيد فيروس كورونا بتعب بالجهاز التنفسى العلوى لتتطور إلى التهاب رئوى، مشيرًا إلى أنه فى حالة ظهور مثل هذه الأعراض يجب البقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الأنف والفم بالمنديل أثناء السعال أو العطس، إضافة إلى المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقم الكحولى والاهتمام بالغذاء الصحى وارتداء الكمامة الطبية.

واستعرض الطبيب العديد من المعلومات المهمة عن المرض، مشيرًا إلى وجود 37،558 ألف حالة مرضية معظمها فى دولة الصين، ووفاة 812 حالة مرتبط ببعض السلوكيات والعادات الصينية عن طريق اعتمادهم على أكل الحيوانات، ما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب فى زيادته وانتشاره.
كما تحدث عن المرض وكيفية انتقال العدوى وطرق الوقاية من الفيروس، والإجراءات الوقائية التى تقوم بها وزارة الصحة، مشددًا على أهمية الثقافة الصحية باتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض، وضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات والتحقق من المعلومات من خلال البيانات الرسمية.

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