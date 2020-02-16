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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيكتوريا بيكهام تتألق بعرض أزياء مجموعتها الجديدة لخريف 2020 (صور)

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:33 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تألقت مصممة الأزياء العالمية، ​فيكتوريا بيكهام، بعرض أزياء مجموعتها الجديدة لخريف شتاء 2020، بحضور زوجها لاعب كرة القدم الشهير ​ديفيد بيكهام​ وأبنائها، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن.

عائلة فيكتوريا بيكهام بعرض الأزياء
التقطت عدسات الكاميرات، مجموعة من الصور لديفيد بيكهام وأولاده، وهم هاربر البالغة من العمر 8 سنوات، وروميو البالغ من العمر 17 عامًا، وكروز البالغ من العمر 14 عامًا، الذين حرصوا علي دعم والدتهم فيكتوريا بيكهام، كما حرصت والدة ديفيد ساندرا، ووالدة فيكتوريا جاكي آدمز علي حضور عرض الأزياء.

أزياء واسعة من فيكتوريا بيكهام
قدمت فيكتوريا بيكهام، مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2020، التي جاء أبرزها الفساتين السوداء الواسعة مع الأحذية الضخمة، والبناطيل الكروهات الأنيقة.

وعبرت بيكهام عن تصميماتها الجديدة، في كتيب المجموعة، قائلة: «أردت أن أوجه تحية إلى التقليد القائم مع تحدي التقاليد أيضًا، أردت أن يكون لدي نزعة تخريبية بعض الشيء مع ابقاء الأناقة هذا التلاعب اسميه ثورتي اللطيفة».

وفيكتوريا بيكهام، هي مغنية وسيدة أعمال ومصممة وعارضة أزياء بريطانية، اشتهرت بأغانيها في التسعينات مع فرقة البوب Spice Girls، ثم اتجهت لعالم تصميم الأزياء، وصنفت من بين أقوى 100 امرأة في المملكة المتحدة.

أسبوع الموضة بلندن
وانطلق أسبوع الموضة في لندن، بداية من الجمعة الماضية، ويستمر لمدة خمسة أيام، إذ يقدم عددًا من أهم عروض الأزياء لأبرز المصممين حول العالم، حيث تشكل أزياء أسبوع الموضة بلندن اتجاه الموضة العالمية.

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