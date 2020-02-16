رئيس قصور الثقافة: أسوان تحتضن كافة الثقافة والفنون

قدم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شكره لمحافظ أسوان على التعاون والتسهيلات المختلفة التي تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجانات العديدة، مؤكدًا أن المحافظة تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركة الواسعة في فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف.وأشار عواض إلى أن، الفرق المشاركة في الفعاليات هي روسيا ضيف شرف المهرجان، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين، بجانب فرق الوادى الجديد ومرسى مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين وتقوم الفرق بتقديم عروضها أيضا في مختلف المواقع الثقافية والرياضية والشبابية والجامعية.وأوضح أن، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون شهدت اليوم تنظيم ديفيليه المراكب الشراعية على صفحة نهر النيل الخالد والذي شهد تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان سواء على متن الفنادق العائمة أو في أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية، بجانب تفاعل مواطنى أسوان أيضا وهو الذي يجسد روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظة العريقة، بالإضافة إلى تقديم فقرات لفرق الفنون الشعبية بالسوق السياحى.