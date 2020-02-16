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مصر

«الصحة النفسية» مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:31 م
الإدمان
الإدمان
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان بعنوان"Focus on Recovery"، برئاسة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود.

وأقيم المؤتمر في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقا" على مدار يومي الجمعة والسبت 14 و15 فبراير، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان محليا ودوليا.

حضر المؤتمر حضر المؤتمر الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والعديد من شباب الأطباء بالأمانة العامة للصحة النفسية ولفيف من استشاري الأمراض النفسية على كل المستويات المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أن المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي يبحث في علاج الإدمان بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، ويهدف إلى الإلمام بالمحاضرات العلمية وتطبيقها بورش عمل لمساعدة مرضى الإدمان على التعافي.

وذكرت "عبدالمقصود"، أن المحاضرات شملت العديد من الموضوعات المتنوعة التي تخص علاج الإدمان، وورش العمل، لافتة إلى أن ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية على عرض أحدث المستجدات العلمية في علاج الإدمان والتعليم الطبي المستمر.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية ستقوم بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية خلال الشهر الحالي في تخصصات "الأشعة والجراحة العامة والنسا والتوليد، والإنعاش القلبي، والباطنة العامة وجراحات المسالك، والطب النفسي وعلاج الادمان"، في محافظات جنوب سيناء والأقصر.

وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني المستمر، شهدت مؤخرا تغييرات عديدة، شملت تحديث وتطوير البرامج، ووضع سياسة جديدة، لتوسيع نطاق تدريب الأطباء وتنفيذ التدريب بالمحافظات.

وكانت الأكاديمية قد عقدت من قبل عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية لشباب الاطباء في إطار تطبيق سياسة الوزارة في الاهتمام بالتعليم الطبي، كما تم إضافة برامج مهنية جديدة ومتعددة وكذلك اللامركزية في مكان التدريب.

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