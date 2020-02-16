انفراجة في أزمة مطربي المهرجانات.. هاني شاكر يضع شرطًا لمنحهم تصاريح

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن النقابة كانت ستمنح مطربي المهرجانات تصاريح للغناء بضوابط، لكن لن تمنحهم عضوية النقابة.وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التصريح بشرط التزامه بما يقوله، وأن أي أغنية يغنيها في الحفلة تحصل على موافقة المصنفات الفنية، وإقرار منه باحترام القواعد والقوانين المنظمة للعمل الغنائي في النقابة.وأردف: "لأنهم لم يلتزموا، وأخذوا التصاريح وغنوا اللي في دماغهم، لغينا فكرة احتضانهم، لو هيغنوا شعبي زي الليثي وشيبة، نبقى نسمع الأغنية ونقرر، لكن لن نمنح تصاريح للمهرجانات، غناء المهرجانات لا يليق باسم مصر".وعتب هاني شاكر، على عمرو أديب، أنه أذاع أغنية حسن شاكوش في برنامجه، بما تضمنته من كلمات خارجة، ومنافية للذوق والآداب المصرية قائلًا: "مستغرب الغنوة طلعت عندك في البرنامج، الإعلام بيسهل للأولاد والناس تشوفه في البرامج تفتكره عادي وطبيعي".وكان الفنان هانى شاكر، أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وقال في مداخلة سابقة إنه تم إلغاء جميع التصاريح التي صدرت لمطربي المهرجانات.يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بسبب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "بنت الجيران" التي ضمت جملة "أشرب خمور وحشيش".وجاء نص البيان: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربى المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التى سمحت لهم بالغناء".