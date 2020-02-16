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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عطية: مهرجان أسوان الدولي إضافة هامة للخريطة السياحية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:14 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق _ جمال عاشور
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مهرجان أسوان الدولي يمثل إضافة هامة للخريطة السياحية، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة، والتى تُعتبر نموذجًا فريدًا لعبقرية الإنسان والمكان بموقعها المتميز، ولتستمر فى كونها الباب الملكي على أفريقيا، وجسر التواصل معها.

وأشار «عطية»، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون، بمسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى)، أن المحافظة شهدت، خلال شهر فبراير الجاري، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، بما تمثله المحافظة كعاصمة للشباب الأفريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، حيث تم أمس تنظيم الحفل الختامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى نسخته الرابعة، واليوم يستكمل بافتتاح المهرجان الدولي للثقافة والفنون.

ولفت محافظ أسوان إلى أن تلك الفعاليات ترجع لما تمتلكه المحافظة من العديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والعلمية، علاوة على مخزونها الهائل من الإبداع الإنساني والموروث الثقافي المرتبط بأفريقيا، والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.

وقدم أشرف عطية شكره لوزارة الثقافة على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الثقافى والفنى، وتحقيق أهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن هما أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب.

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