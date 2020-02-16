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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية سلفي: أين الحويني من دعم مصر وجيشها ضد الأعداء؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:12 م
الحويني
الحويني
محمود عرفات
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تساءل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن حقيقة تراجع الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني عن بعض الأخطاء التي ارتكبها في طريقه للدعوة إلى الله.

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الحويني لم يتراجع عن منهجه، وليس من السهل أن يتراجع على الإطلاق.

واستعرض الباز خلال الحلقة فيديو لداعية سلفي يُدعى حسين مطاوع، يكشف فيه ما هو الشيء الحقيقي الذي يجب أن يتراجع عنه الحويني.

وأشار مطاوع خلال الفيديوهات إلى أن الحويني ما زل موجودًا في قطر وهي دولة معادية لمصر، كما أنه لم يحذر من الثورات في مصر، ولم يحذر من أعداء مصر، فكان أولى به أن يعلن تراجعه عن منهجه الأصلي وهو المنهج القطبي.

ولفت مطاوع إلى أن أبناء الشيخ الحويني، يكفرون حكام المسلمين إلا حكام قطر وتركيا، متسائلًا: "أين الشيخ الحويني مما يفعله أبنائه؟"، مضيفًا أن الحويني كان يؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في وقت ترشحه للرئاسة.

وتسائل مطاوع خلال الفيديو: "أين الحويني ومشايخ السلفية من دعم الدولة والجيش، وأين هم من قضايا الدولة الآن".

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