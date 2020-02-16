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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخص بالاختناق في انفجار قنبلة غاز بالمنصورة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:09 م
انفجار قنبلة غاز
انفجار قنبلة غاز
الدقهلية : عمرو الحوتى
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سادت حالة من الذعر بين سكان شارع أحمد ماهر في مدينة المنصورة، مساء اليوم، عقب سماع دوي انفجار وتصاعد دخان كثيف من داخل ورشة حدادة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى قسم أول المنصورة بسماع دوي انفجار في ورشة حدادة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمني، وتبين وجود غاز مسيل للدموع وإصابة شخص بالاختناق.

وبالفحص تبين انفجار قنبلة غاز من مخلفات الثورة وإصابة مهندس ميكانيكا يدعى عماد صلاح الدين زهران، كان بجوارها بالاختناق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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