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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الثقافة: أسوان تشهد زخمًا ثقافيًا وفنيًا هائلًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:02 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
أسوان_إسراء توفيق _ جمال عاشور
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخمًا ثقافيًا وفنيًا هائلًا من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس.

وعبرت عبدالدايم عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التي تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلون مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، ما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والاستقرار.


جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون بمسرح فوزي فوزي (المسرح الصيفي) وسط حالة انبهار وبهجة لجماهير، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

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