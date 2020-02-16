بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو للداعية السلفي محمد حسان والذي يعترف فيه بأن بعض الدعاة أخطأوا في الدعوة إلى الله.وقال حسان: "أنا أقر وأعترف أننا كدعاة إلى الله، وقع منا بعض الأخطاء في الخطاب الدعوي، وأسمعنا الناس بعض الكلمات التي لا يليق أبدًا أن تكون مرتبطة بمنهج سيد الدعاة إلى الله سيدنا صلى الله عليه وسلم".وواصل: "أنا لا أبرئ نفسي، وأعلنت هذا من قبل".يُشار إلى أن الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، انتشر له مقطع فيديو منذ أيام يتحدث فيه عن أخطاء ارتكبها في الدعوة إلى الله، وأعلن تبرؤه منها.