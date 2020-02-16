«اضطراب عبادة الذات».. تحليل نفسي لشخصية محمد رمضان

كشف الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، عن التفسير النفسي لشخصية الفنان محمد رمضان.قال أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه بعيدًا عن الشخصنة، فإن من سمات الشخصية النرجسية واضطرابها، هو حب الظهور المبالغ فيه.وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن حب الذات المبالغ فيه لدى الشخصية النرجسية يسمى "اضطراب عبادة الذات".وتابع: "عندما يبدأ الشخص بالتمركز والتمحور حول ذاته بشكل شديد، فإن ذلك يخفي ضعفًا شديدًا بداخله، ويظهر هذا الضعف من خلال صور العظمة والفخامة التي يظهر بها هذا الشخص".ولفت إلى أن الظروف البيئية تساعد في ذلك، حيث يبدأ في الشعور بوهم النجاح، فيبدأ باستعراض نفسه وحبه للظهور.وأشار إلى أن الشخص أحيانًا يتعمد إثارة الجدل عن طريق بعض المناظر من خلال وظيفته، ويقوم بذلك بهدف الشهرة، مؤكدًا أن المشكلة في هذه الشخصية تكمن في عدم تقبل النقد، فإذا انتقدته فإنك بذلك تعاديه، لأنه يعاني من التضخيم لكل ما هو شخصي.وأكمل: "هذه الشخصيات تتمتع بضعف في الذكاء العاطفي، وعدم القدرة على تمييز المشاعر المحيطة حوله".