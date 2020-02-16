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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:55 م
حمو بيكا
حمو بيكا
محمد مجدي
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علّق "سامو" المسؤول عن "السوشيال ميديا" والحفلات الخاصة بفرقة الفنان الشعبي حمو بيكا، على بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "لن نوقف الغناء ولا أحد يستطيع منعنا على يوتيوب".

وقال لـ"الدستور" إن المهرجانات أصبحت لغة كل الدول في العالم، لافتا إلى أننا لدينا ثلاث حفلات خارج مصر وسنتجه للغناء للمجتمع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أول حفلاتنا ستكون في السعودية 20 مارس المقبل، كما سيتم إحياء حفل آخر في الولايات المتحدة 1 أبريل المقبل، إضافة إلى أنه لدينا حفلات أخرى جار التعاقد عليها من ضمنها حفل بالإمارات يوم 15 أبريل المقبل.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق، اليوم الأحد، بيانا صارما تجاه مطربي المهرجانات، مناشدة فيه جميع "المنشآت السياحية، والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات"، بضرورة عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات الشعبية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يخالف القرار ضد الطرفين.

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