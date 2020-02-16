متحدث البرلمان: المهرجانات أخطر على مصر من «كورونا»

أعرب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن تأييده لقرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية".وأضاف أن مواجهة المهرجانات مسئولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية، فمصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعي أنه الأفضل".وأردف: "المهرجانات التي تسمى كذبا بالفن أخطر فيروس أخطر على مصر من كورونا".