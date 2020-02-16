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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السوري يحاصر نقاط المراقبة التركية بحلب

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:47 م
الجيش السوري
الجيش السوري
محمد عمر
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حاصر الجيش السوري، اليوم الأحد، إحدى نقاط المراقبة التابعة لتركيا على الأراضي السورية تطبيقا لاتفاق سوتشي.

وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان مساء اليوم أن نقطة المراقبة التركية في عندان بريف حلب انضمت إلى بقية النقاط المحاصرة، ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري في ريفي حلب وإدلب وحماة، بعد تقدم قوات الجيش على كامل محيط مدينة حلب، حيث تواصل التقدم بعد انسحاب الفصائل من قرى ياقد العدس كفربسين بريف حلب الغربي.

وفي سياق ذلك، قصفت البوارج الحربية في البحر الأبيض المتوسط بلدة عنجارة بصواريخ بالستية، فيما تحاول قوات النظام التقدم على البلدة والوصول إلى بلدة قبتان الجبل.

وأوضح المرصد أن قوات الجيش سيطرت اليوم على 30 قرية وبلدة خلال ساعات، بعد انسحاب هيئة تحرير الشام وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير، ليرتفع عدد المناطق التي خسرتها الفصائل خلال اليوم إلى 32.

وأشار المرصد إلى أن قوات الجيش السوري بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 113 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

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