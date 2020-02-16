إسلام خليل يكشف كواليس "أغنية كورونا" مع نجل شعبان عبدالرحيم

أكد الشاعر الغنائي إسلام خليل، أنه سعيد بتجربة غنائه للمرض الشائع "كورونا"، مشيرًا إلى أن العمل من فكرته وهو لحن مقارب لما قدمه من قبل مع المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم.وأشار "خليل" لـ"الدستور"، إلى أنه استعان بالمطرب عصام شعبان مجاملةً، وأن الأغنية فكرته من الأساس وتم تسجيلها والتفكير فيها من حوالي أسبوع، مؤكدًا أن لحنها مقارب لما قدمه من قبل مع الراحل شعبان عبد الرحيم.وتابع، قررت أن أقدم الأغاني بصوتي خلال الفترة المقبلة، وبدأ ذلك من الأغنية التي قدمتها لمصر وليبيا منذ أسابيع قليلة.واستكمل: أعمل على كتابة أغنية أهاجم من خلالها نقابة الموسيقيين، بسبب التراخي الذي يفعله النقيب هاني شاكر، تجاه مهزلة أغاني المهرجانات وكلماتها المسيئة لنا جميعًا.