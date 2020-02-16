مدحت العدل: ضد منع أغاني المهرجانات وبحب «بنت الجيران» جدًا

اعترض الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، على قرارات نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، كما أبدى رفضه لحملات المقاطعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال العدل خلال مداخلة لبرنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "مش عاجبك النوعية دي من الفن اعمل الفن اللي أنت شايفه من وجهة نظرك كويس ينافسهم لكن تجاهل ملايين محبيهم ومن يستمعهم بدعوى حماية الذوق العام أمر غريب جدًا وأنا ضده".وأضاف: "أنا بحب أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش جدًا، ولو فيه كلمات مش عاجبانا نشيلها مش نمنعها كلها والأغنية مكسرة الدنيا واتذاعت في الاستاد".وأردف: "مش هينفع نغير طريقتهم في الغناء هما بيغنوا كده والناس حباهم بالشكل ده".