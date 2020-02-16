تركيا: مقتل شخصين في هجوم بسيارة ملغومة قرب الحدود السورية

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن هجوما بسيارة ملغومة نفذته وحدات حماية الشعب الكردية أودى بحياة شخصين، وأصاب 5 آخرين، اليوم الأحد، بمدينة تل أبيض بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.وقالت الوزارة: أُلقي القبض على مرتكب الهجوم حيا مع إرهابي آخر، وصل إلى المنطقة بسيارة ملغومة لتنفيذ هجوم ثان.وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، قد نقلت عن مصادر أمنية في وقت سابق قولها: إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.كانت قوات مدعومة من تركيا، طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في أكتوبر الماضي، وشهدت المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد الذين يشنون تمردا على أراضيها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهذه الجماعة للتعليق.