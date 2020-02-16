الباز: التكنولوجيا تخطف الأطفال وتجعلهم أكثر تمردًا

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بوعي وزارة التعليم بعد تحذيرها للمديريات من خطورة ممارسة ألعاب عنف بين الطلاب ونشره على تطبيق "تيك توك"، ومطالبة الوزارة بحملات توعية للطلاب.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن التكنولوجيا الحديثة تخطف الاطفال، وجعلتهم أكثر تمردًا على المجتمع، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت مصدر معرفة كبير جدًا للأطفال، والمعرفة تجعل الطفل يناقش ويعترض.وناشد الباز أولياء الأمور متابعة أبنائهم بشكل جيد، لأن الأطفال يتعرضون لمؤثرات كبيرة بسبب التكنولوجيا، وعلينا أن ننتبه لأطفالنا، موضحًا أن التليفون لم يعد مجرد وسلية للتسلية.