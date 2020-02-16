اتحاد الصناعات يستعد لعقد الانتخابات الجديدة المقبلة

يستعد اتحاد الصناعات المصرية، للتجهيز لعقد الانتخابات الجديدة المقبلة. وينص القانون الجديد على تقسيم الشركات والمصانع داخل غرف الاتحاد إلى كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر، للبدء في الانتخابات.وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن رؤساء الغرف تلقوا إخطارا من مجلس إدارة الاتحاد لتصنيف الشركات إلى فئات (كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر)، وبالفعل تم التصنيف من قبل رؤساء الغرف.وأضاف الجزاريلي لـ"الدستور"، أن هذا التصنيف لمعرفة هل ستشارك تلك الشركات في الغرف أم لا؟، فضلا عن سهولة توفير كم كبير من بيانات الشركات للغرف، موضحا أن جميع الغرف تلقت خطاب لمعرفة رأس مال كل شركة.الجدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على أن يكون لكل غرفة 15 عضوا فقط، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضوًا منهم بواقع 4 مقاعد لكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وحدد القانون أن يكون الحد الأدنى لاشتراك الشركات الكبيرة بين 15 لـ 30 ألف جنيه، والمتوسطة من 3 إلى 15 ألف جنيه، ومتناهية الصغر من 500 إلى 3 آلاف جنيه، وتكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات 4 سنوات ولا يجوز زيادة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين.