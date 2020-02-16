رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يستعد لعقد الانتخابات الجديدة المقبلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:25 م
الانتخابات
الانتخابات
أسماء إبراهيم
طباعة
يستعد اتحاد الصناعات المصرية، للتجهيز لعقد الانتخابات الجديدة المقبلة. وينص القانون الجديد على تقسيم الشركات والمصانع داخل غرف الاتحاد إلى كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر، للبدء في الانتخابات.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن رؤساء الغرف تلقوا إخطارا من مجلس إدارة الاتحاد لتصنيف الشركات إلى فئات (كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر)، وبالفعل تم التصنيف من قبل رؤساء الغرف.

وأضاف الجزاريلي لـ"الدستور"، أن هذا التصنيف لمعرفة هل ستشارك تلك الشركات في الغرف أم لا؟، فضلا عن سهولة توفير كم كبير من بيانات الشركات للغرف، موضحا أن جميع الغرف تلقت خطاب لمعرفة رأس مال كل شركة.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على أن يكون لكل غرفة 15 عضوا فقط، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضوًا منهم بواقع 4 مقاعد لكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحدد القانون أن يكون الحد الأدنى لاشتراك الشركات الكبيرة بين 15 لـ 30 ألف جنيه، والمتوسطة من 3 إلى 15 ألف جنيه، ومتناهية الصغر من 500 إلى 3 آلاف جنيه، وتكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات 4 سنوات ولا يجوز زيادة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة عينة تحليل السيدة المشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ حوالي 8 ساعات

الصور الأولى للمخطط التطويري لميدان التحرير

منذ ساعة و 27 دقيقة

تركيا: مقتل شخصين في هجوم بسيارة ملغومة قرب الحدود السورية

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكان سيدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

نجم الساعة

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكان سيدمر مستقبلها»

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار

بيسان عدوان تعلن عن شرطها لسحب «أرواح على الهامش» من السوق

أحمد الشافعي: «أسوان للفنون» أحد مكتسبات وزارة الثقافة

القافلة الثقافية بالعصافرة تناقش «دور الشباب فى تنمية المجتمع»