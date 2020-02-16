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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إرهابيون يشتبه بانتمائهم لحركة الشباب يقتلون صحفيًا بالصومال

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:08 م
حركة الشباب
حركة الشباب
وكالات
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قتلت عناصر مشتبه بانتمائها لحركة الشباب الإرهابية، صحفيا إعلاميا شهيرا في الصومال، حسبما قالت محطتان إ
ذاعيتان يعمل بهما الصحفي اليوم الأحد.

وقُتل عبدالولي علي حسن، الذي كان يعمل لمحطة يونفرسال صومالي التليفزيونية، ومقرها لندن وكذلك محطة كولميي الإذاعية ومقرها الصومال، في بلدة أفجوي بجنوب غرب البلاد، وفقا للمحطتين.

وقال شهود عيان لصحفيين محليين: إن مسلحين أطلقوا النار على حسن، عدة مرات في الرأس والصدر لدى سيره في الشارع باتجاه منزله اليوم الأحد.

وتعرف تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بأنها واحدة من أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحفيين.

ويعد حسن، هو الصحفي الأول الذي يتم قتله في الصومال هذا العام، بينما قتل تسعة صحفيين في تلك الدولة التي يضربها الفقر منذ عام 2017، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

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