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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاشور»: نقابة المحامين تنحاز للدولة في حربها ضد الإرهاب

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:06 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة قلعة للحريات وضمن أدوارها القومية توفير الحماية القانونية لكل أطراف المجتمع، مكملا: "لا ننحاز لفكر سياسي بعينه، ولكن ننحاز للدولة المصرية، فلا يوجد محاماة بدون أمن، ولا محاماة في ظل الإرهاب".

وأعرب "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي طنطا، اليوم الأحد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، عن دعمه للدولة المصرية والجيش في حربهما ضد مكافحة الإرهاب، لأن ذلك الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار، مستطردا: "معنيين بما يحدث حولنا في ليبيا، والعراق، واليمن، وفلسطين، وسوريا، وهو ما يمثل مؤامرة صهيونية أمريكية ضد الأمة العربية لصالح إسرائيل، وقد نكون غير قادرين على تحرير فلسطين الآن، ولكن يجب غرس ذلك اليقين من تحريرها في نفوس أبنائنا".

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