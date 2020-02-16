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محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من نبات القات المخدر بمطار القاهرة

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:00 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي محمد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره، طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليمنية رقم 608 القادمة من عدن اشتبه حسن حمدي مأمور اللجنة فى راكب يمنى الجنسية، وبسؤاله عن ما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على فوزي محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من علاء الدين أبو الخير مأمور الجمرك، تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة لتفتيش ذاتيا وتفتيش حقائبه، فتبين وجود 3 كيلو من نبات القات المخدر مخبأة على جسمه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 9 لسنة 2020.

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