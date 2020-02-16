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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: نقابة الموسيقيين لن تستطيع منع أغاني المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:59 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نقابة الموسيقيين لن تستطيع منع أغاني المهرجانات الشعبية، لأنها جذبت لها قطاعا كبيرا من المواطنين.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه كان يؤيد منع ظهور مطربي المهرجانات في البرامج التليفزيونية والحفلات في الأماكن العامة، والموافقة بظهورهم في البارات والبواخر والمراكب النيلية، لأن منعهم بشكل كامل لن يستمر لأن لهم جمهورا يحب سماعهم.

وتابع: "لا أسخر من مطربي المهرجانات، ولكن أرفض أن يتم تصدير هؤلاء على أنهم صورة الفن في مصر.. في ناس عاوزة تسمع المهرجانات، وطول عمر مصر بيطلع فيها حاجات زي دي، لكن ده مش الفن في مصر".

وواصل: "أنا متخضتش لما حسن شاكوش غني في الاستاد، لكن اللي خضني أكتر تفاعل الناس اللي في الاستاد مع حسن شاكوش.. لقيت حالة من التفاعل ضخمة جدًا، وكأنه عمرو دياب".

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