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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو: الخطوط الجوية الإسرائيلية بدأت الطيران بالأجواء السودانية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:48 م
نتنياهو
نتنياهو
مجدى عبدالرسول
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد، يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الخرطوم في الخامس من فبراير: إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وقال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين: الآن نحن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان.

وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو 3 ساعات.

يذكر أن الناطق باسم الجيش السودانى قال فى مؤتمر صحفى عقده الأربعاء قبل الماضى: إن لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى أوغندا جرى بمعرفة رئيس الوزراء وعلمه، وأن من أهدافه رفع السودان من قائمة الإرهاب.

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