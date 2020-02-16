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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى كامل: حسن شاكوش مخارج ألفاظه ضايعة

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:46 م
شاكوش
شاكوش
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان مصطفى كامل، إن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، عندما أشاد بصوت حسن شاكوش، كان يجامله.

وأضاف كامل خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حسن شاكوش مخارج ألفاظه ضايعة، أنا قبل ما أغني صانع نجوم، وعارف ده".

وأشار كامل إلى أن من يُرد أن يغني في حفلات فلينزل بفرقة موسيقية، وليس "فلاشة"، سجل عليها الأغنية.

وعن انضمام مطربي المهرجانات للنقابة، قال مصطفى كامل: "سعد الصغير وشعبان عبدالرحيم، وغيرهم حصلوا على عضوية من نقابة الموسيقيين، فلما ييجي حد صوته أحسن منهم، لازم نوافق لهم، المساواة في الظلم عدل، لكن ألزمه بشروط".

وتساءل مصطفى كامل من المسئول عن إحضار ومشاركة عمر كمال وحسن شاكوش في حفل استاد القاهرة.

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