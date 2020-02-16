مصطفى كامل: حسن شاكوش مخارج ألفاظه ضايعة

قال الفنان مصطفى كامل، إن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، عندما أشاد بصوت حسن شاكوش، كان يجامله.وأضاف كامل خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حسن شاكوش مخارج ألفاظه ضايعة، أنا قبل ما أغني صانع نجوم، وعارف ده".وأشار كامل إلى أن من يُرد أن يغني في حفلات فلينزل بفرقة موسيقية، وليس "فلاشة"، سجل عليها الأغنية.وعن انضمام مطربي المهرجانات للنقابة، قال مصطفى كامل: "سعد الصغير وشعبان عبدالرحيم، وغيرهم حصلوا على عضوية من نقابة الموسيقيين، فلما ييجي حد صوته أحسن منهم، لازم نوافق لهم، المساواة في الظلم عدل، لكن ألزمه بشروط".وتساءل مصطفى كامل من المسئول عن إحضار ومشاركة عمر كمال وحسن شاكوش في حفل استاد القاهرة.