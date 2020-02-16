زوج يعرض زوجته للجنس الجماعي بـ3 آلاف جنيه في الساعة

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في القبض على شخص يعرض زوجته للجنس الجماعي على فيسبوك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "كريم.ت" عاطل بعرض زوجته "سميرة.إ" ربة منزل لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.على الفور، أمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقالت الزوجة في اعترافاتها بأن زوجها مدمن هيروين وكان يقوم باصطياد راغبي المتعة الحرام من على مواقع الانترنت على أن يشاركهم الجنس الجماعي معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.تم تحرير المحضر رقم ٢٠٦٠ جنح مصر القديمة، وأمرت النياية العامة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.