نائب محافظ الغربية عن تغطية معدية «وزيرة الهجرة»: «خوفنا تقع»

كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن تغطية معدية «وزيرة الهجرة» بالسجاد، اليوم، كان بسبب وجود فوارق بين الخشب، و«خوفنا من تعثرها أو سقوط أحد المسئولين أو الزوار من فوق المعدية».وأضاف عطا: «الموضوع بسيط ولا يستحق تلك الضجة.. المعدية كانت «مخرمة» ووضع السجاد ليتمكن جميع الزائرين من المرور بأمان».وتفقدت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، اليوم، القرى المنتجة بمحافظة الغربية.