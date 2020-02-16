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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية عن تغطية معدية «وزيرة الهجرة»: «خوفنا تقع»

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:41 م
أحمد عطا
أحمد عطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن تغطية معدية «وزيرة الهجرة» بالسجاد، اليوم، كان بسبب وجود فوارق بين الخشب، و«خوفنا من تعثرها أو سقوط أحد المسئولين أو الزوار من فوق المعدية».

وأضاف عطا: «الموضوع بسيط ولا يستحق تلك الضجة.. المعدية كانت «مخرمة» ووضع السجاد ليتمكن جميع الزائرين من المرور بأمان».

وتفقدت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، اليوم، القرى المنتجة بمحافظة الغربية.

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