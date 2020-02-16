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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: «مغرقين الناس صناعة وإنتاج ونحتاج فقط لمستثمرين جادين»

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:37 م
هاني يونس
هاني يونس
محمود عرفات
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتيسير أوضاع المصنعين والمستثمرين في القطاع الصناعي، موضحًا أن الدولة تحتاج حاليًا من المصنعين الجادين أن يمدوا أيديهم لها ويبدأوا في استثماراتهم.

وأضاف يونس في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الكثيريين منذ فترة كانوا يتحدثون عن ضرورة الاهتمام بالصناعة والإنتاج، مستطردًا:" بقينا مغرقين الناس صناعة وإنتاج، وكل ما نحتاجه هو أن يمد المصنعين أيديهم للدولة".

وأوضح أنه تم عمل خريطة استثمارية صناعية على شبكة الإنترنت، بحيث لا يتعامل أي مستثمر صناعي مع أي موظف، بالإضافة إلى تسديد مستحقات المصدرين التي لم يحصلوا عليها منذ سنوات، فضلًا عن توفير الأراضي للمستثمرين الصناعيين.

وتابع أن الدولة حاليًا لديها مجمعات صناعية جاهزة، بحيث يأتي المصنع أو المستثمر لبدء العمل فورًا، لافتًا إلى أنه تم عقد مبادرة مع البنك المركزي لحل مشكلات المصانع المتعثرة.

وواصل أن الدولة تستهدف أن يكون هناك منطقة استثمارية في كل محافظة بالإضافة إلى المناطق الصناعة التي وجه بإنشاءها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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