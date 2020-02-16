رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون إملاءات خارجية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:28 م
أحمد علي إبراهيم
أحمد علي إبراهيم
إسلام نصير
طباعة
استنكر أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.

أضاف علي، في بيان اليوم، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر في معرفة تفاصيل تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه أيضا لديه ازدواجية في رؤية الأمور التي تؤكد جهل البرلمان الأوروبي بحقيقة الواقع والأحداث في مصر.

أشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في إطار النصوص القانونية التي كفلها الدستور المصري.

وتابع "البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

منذ حوالي 12 ساعة

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
ماجد حبته
الشكوى رقم مليون!
المزيد

الثقافة

أحمد الشافعي: «أسوان للفنون» أحد مكتسبات وزارة الثقافة

القافلة الثقافية بالعصافرة تناقش «دور الشباب فى تنمية المجتمع»

طبعة مصرية من «الديوان الإسبرطي» لـ عبدالوهاب عيساوي قريبا

قصور الثقافة تبحث عن مواهب: مصرية تخطف الأنظار