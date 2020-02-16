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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«علاج التفكك الأسري وأثره على الأبناء».. عنوان أمسيات أوقاف الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:22 م
الأوقاف
الأوقاف
هبه عويضه
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نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، عددًا من الأمسيات الدينية بمختلف أنحاء المحافظة تحت عنوان "علاج التفكك الأسرى وأثره على الأبناء".

وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن الأسرة هى نواة المجتمع التى يبنى عليها ويستمد قوته من قوتها فإن كانت الأسرة قوية عاد ذلك بالإيجاب على المجتمع، فيعلوا بنائه وتقوى أركانه، أما إن كانت الأسرة ضعيفة متهالكة فإن ذلك يعود بالسلب على المجتمع فتضعف أركانه وينهدم بنيانه، ويؤثر ذلك تبعا على الأبناء فأن طفل الشارع ما ظهر إلا بسبب أسرة ممزقة.

وأشار إلى أن الإسلام العظيم وضع أساسا متينا لحماية الأسرة من التفكك والتشرذم يتمثل فى عدة نقاط وهي: "المبادرة بأداء الحقوق إلى أهلها.. فكل إنسان له حق وعليه واجب لابد له من أدائه، والقُرب من أفراد الأسرة ومشاركتهم أفراحهم وهمومهم، والعدل بين الأولاد، المبادرة بحل المشكلات حينما تقع وعدم تركها حتى تتشعَّب وتتوسع".

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