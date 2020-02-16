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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:16 م
هاني شاكر
هاني شاكر
أحلام عبدالرحمن
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قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه جعل الفنان محمد رمضان يكتب إقرارًا على نفسه يلتزم بالقواعد العامة والملابس العامة، رغم أنها ليست مسئولية النقابة، ثم ظهر رمضان على المسرح "عريان".

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مش شغلتي إنه يكتب عندي تعهّد، دي شغلة المصنفات الفنية تبلّغ عنه الآداب، لكن تطوعًا مني وحرصًا عليه وعلى الفن خلّيته يمضي تعهد، لكنه طلع لابس شيفون وطالع عريان، بالنسبة له ده النجاح".

وتابع: "محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، من آخر حفلة مدتوش تصريح تاني، أما كليباته المنوط بها المصنفات الفنية، لما بيغني في حفلة بياخد تصريح من النقابة".

ولفت شاكر إلى ضرورة وجود رقابة على الإنترنت وحفظ حقوق الملكية: "بقالنا 10 سنين سايبين الدنيا سداح مداح، أي حد عامل حاجة في البيت ينشرها، وهؤلاء بيكثروا لأن مفيش حد قصادهم".

وتابع: "ما يقدم على المسرح لا يرضيني ولا يرضي الناس ولا يليق باسم مصر، كنا على استعداد لعمل ضوابط لو الناس ملتزمة، لكن مفيش التزام، لأنه لو غنى كويس هينجح ليه؟ مش هينجح، إلا لما يغني عن الفودكا والحشيش هو ده اللي لفت نظر الناس".

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