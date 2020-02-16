الشرطة البريطانية تعلن إصابة رجل نتيجة مشاجرة بالسكاكين

أعلنت شرطة سكوتلاند يارد في بريطانيا، اليوم الأحد، أن مشاجرة بالسكاكين في العاصمة لندن أسفرت عن إصابة رجل إصابة بالغة.وأوضحت الشرطة البريطانية أن الرجل المصاب تم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه في حالة حرجة، وقدرت الشرطة عمر المجني عليه، بأنه في منتصف العشرينيات، وأضافت أنه تم القبض على رجلين آخرين للاشتباه في الشروع في قتل المجني عليه.وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الاشتباه في علاقة الحادث بالإرهاب غير قائم.