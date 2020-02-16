غدًا.. محاكمة 84 متهما في «فض اعتصام رابعة»

تنظر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 84 متهما فى "فض اعتصام رابعة".وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وقضت المحكمة فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد على محمد بديع وباسم عودة وآخرين.