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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

على سعدة يكتب: اعتذار عتاة الفكر التصحرى

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:18 م
على سعدة
على سعدة
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رسميًا.. وبالفيديوهات المسجلة والمتداولة بكثرة على كل مواقع التواصل الاجتماعى، تقدم ثلاثة من عتاة الفكر التصحرى إلينا بالاعتذار عن التخلف الفكرى الذى ظلوا يزرعونه فى عقول شبابنا عن طريق فتاوى متشددة تسىء لديننا الإسلامى الحنيف، وتمهد عن عمد أو عن جهل للإرهاب الداعشى أو للإلحاد المتذمر.
الفرسان الثلاثة أولهم كان السيد عائض بن عبدالله القرنى، وهو كاتب وشاعر وداعية إسلامى سعودى له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية، من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية. طلع علينا فضيلته بالاعتذار باسم الصحوة للمجتمع السعودى عما بدر منه من فتاوى وأفكار متشددة، قائلًا إنه مع الإسلام الوسطى الذى ينادى به محمد بن سلمان.
الفارس الثانى‫ هو السيد محمد إبراهيم حسان، داعية إسلامى مصرى حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، المقدمة بعنوان «منهج النبى فى دعوة الآخر»، وشاع أنه أخذ الدكتوراه من الأزهر، ولكن هذا غير صحيح بل ناقش رسالته فيها فقط، وهو خريج كلية الإعلام قسم علاقات عامة وإعلان! اعتذر لنا قائلًا إنه لم يدرس ما قاله دراسة متأنية، وإنه وقع منه طيلة السنوات الماضية بعض الأخطاء فى خطاباته الدعوية، وأسمع الناس من الخطب ما لا يليق أبدًا أن تكون مرتبطة بمنهج الرسول الكريم.
أما الفارس الثالث فهو السيد أبوإسحاق الحوينى، داعية إسلامى تخرج فى جامعة عين شمس كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية، ولم يحصل على أى درجة من علوم الدين من الأزهر الشريف، من أشهر أقواله إن وجه المرأه كفرجها وتجب تغطيته. اعترف أخيرًا بخزعبلاته المتشددة، وقال معتذرًا: لقد جنينا على الناس وأفسدنا حماس الشباب نتيجة سوء فهمنا كسلفيين للأحكام الشرعية.
‫انتهت اعتذارات الفرسان الثلاثة.. لاحظ عزيزى القارئ أن كلهم لم يتلقوا تعليمهم فى الأزهر ولا ينتمون إليه، وأن الأزهر برىء تمامًا من خرافاتهم وتشددهم، لكن هذا لا يعفيهم أبدًا من محاسبتهم وفضح تشددهم وفتاواهم الخرقاء، التى تسببت فى سقوط الكثير من أبنائنا شهداء وضحايا لأفكارهم السوداوية، والتى تلقوا التمويلات بالريالات والدولارات لترويجها ولطمس الهوية المصرية ودعشنتها، ومن المؤسف أنهم كانوا يتهمون كل من يفضح أفكارهم المتصحرة بأنه ممول وماسونى وملحد، ويثيرون ضده العامة والبسطاء فيضطهد ويسجن وأحيانًا يقتل بيد بعض الجهلاء، ومنهم من تم تكفيره وتفريقه عن زوجته.
‫الاعتذار يجب ألا نقبله ببساطة دون عقاب رادع، دون مصادرة أموالهم المسمومة التى اكتسبوها بالتدليس والخداع، دون محاكمتهم بتهم لا تقل عن القتل العمد لخيرة شبابنا، وبث الفتنة الطائفية، وتحويل المجتمع إلى مجتمع ذكورى بغيض يغتال حقوق المرأة وحريتها وآدميتها.
‫فى مقال سابق لى هنا بجريدة الدستور هاجمت الخطاب الدينى، وسردت واقعة محددة تتكرر فى أحد المساجد، تلقيت على الفور مكالمة من السيد وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، وبالفعل تم تغيير إمام المسجد وتعيين اثنين من أساتذة الأزهر بدرجة الدكتوراه لإلقاء خطبة الجمعة فى المسجد المذكور، وشكرت فضيلته‬.
‫وفى الأسبوع الماضى كتبت عن استشراء الفساد فى مؤسساتنا وانتشار الرشوة، وضربت مثلًا بأمين شرطة فى إدارة المرور، بعدها على الفور تلقيت مكالمة من السيد مدير مكتب وزير الداخلية للاستفسار عن بيانات واقعة الأمين الفاسد لاتخاذ اللازم حياله، ولا يسعنى أيضًا إلا شكر سيادته على سرعة الاهتمام.
‫لا أخفيكم سرًا عن سعادتى البالغة بعودة الصحافة كسلطة رابعة لاهتمام السادة المسئولين، لمساعدتهم فى حل مشاكل الوطن والمواطنين، محاكمتهم صارت مطلبًا شعبيًا، الاعتذار لن يعيد شهداءنا «ضحاياهم» للحياة، ولن يعيد بناء الكنائس التى هدمت ولا الأماكن والسيارات التى فجرت. فهل يهتم فضيلة الدكتور شيخ الأزهر بفضح والمطالبة بمحاسبة شيوخ الاعتذار الذين ربوا ذقونهم ولبسوا ثوب الدعاة، وهم أبعد ما يكونون عن سماحة الأزهر الشريف؟ أتمنى.

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