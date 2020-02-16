محمود خليل يكتب: العرب والفرس.. ولع المغلوب بالغالب

قد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن نظرة الفرس إلى العرب قبل الإسلام حكمها الصلف والاستعلاء، فقد كانوا أبناء حضارة وبناة قصور ومشرعى قوانين فى وقت كان العرب يعيشون فى الخيام تلفحهم نار الصحراء وتشقق رمالها أقدامهم غارقين فى الاقتتال القبلى لأتفه الأسباب. نعم كانت للعرب سياسة لكن تحكمها العصبية، وثقافة لكن يحكمها التراوح ما بين المتناقضات «المدح والذم»، «الإطراء والهجاء»، «الغزل والرثاء».يذهب العقاد فى كتابه «عبقرية خالد» إلى أن قبيلة قريش امتازت- قبل البعثة- بالعديد من الخصال على مستوى الإدارة والحكم، وأن قريشًا مثّلت- قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم- عاصمة العواصم العربية من الوجهة الثقافية والأدبية، وكانت تجمع كل ما تفرق فى أبناء الجزيرة من المزايا والمعارف والصفات، لأنها أخذت نفسها بآداب الرئاسة المدنية والبدوية التى يدين بها جميع هؤلاء. فقريش كانت موئل الثقافة العربية، وكانت وسطًا بين الحضارة والبداوة. وكانت للعرب، وخصوصًا قريش، خبرة فى السياسة والنظم الحكومية لا يستخف بها من ينفذ إلى بواطنها. ورغم وجاهة الطرح الذى يقدمه «العقاد»، فإن قريشًا كانت استثناءً فيما سادها من انضباط بين قبائل الجزيرة العربية، والأهم أن كل ما استحلبه «العقاد» من استخلاصات حاول أن يثبت بها مكانة قريش وأحقيتها فى النهوض بالحكم بعد وفاة النبى، لا يجعلها- بحال- تدانى ما كان عليه الفرس من تحضر وتنور خلال الفترة التى سبقت ظهور الإسلام.شعور الفرس بذاتهم كان نتاج معطيات تاريخية وحضارية ميّزتهم عن أمة العرب وجعلتهم ينظرون إليها من أعلى. وكان القسم العربى القريب من فارس خاضعًا لها ويتولى أمره حكام تابعون للمدائن عاصمة الفرس. ونقصد بذلك دولة المناذرة التى تأسست على التبعية لكسرى فارس. وكان موطنها العراق ورئيسها يلقب بـ«ملك العرب»، ويخضع بشكل كامل لإمبراطور العجم «كسرى». وكانت مملكة المناذرة تمثل رأس حربة متقدمًا للفرس فى بلاد العرب. فقد كانت العراق تاريخيًا هى ساحة المواجهة الأولى بين العرب والفرس، كما هى حاليًا. وكأن ذلك قدر هذه الدولة. لم يكن الفرس يكترثون كثيرًا بالعرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك طيلة حياته. وتذكر كتب السيرة أن النبى «ص» وجه جيشًا لقتال الغساسنة بالشام، وكانت خاضعة لحماية الروم البيزنطيين، لما قتل مبعوثه إلى عظيم الروم على يد رجل من الغساسنة، وذلك فى غزوة مؤتة، ورغم أن كتب السيرة تذكر أن كسرى فارس مزق رسالة النبى «ص» التى يدعوه فيها إلى الإسلام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد جيشًا لغزو دولة المناذرة بالعراق، كما فعل مع الغساسنة بالشام.واللافت فى الأمر أن نظرة «المسلمين العرب» إلى «الفرس»، كانت نظرة بغض وكانوا يحملون فى نفوسهم ضغينة واضحة لهم، وذلك خلافًا للمشركين من العرب الذين سجلت آيات القرآن الكريم فرحتهم ومكايدتهم للمسلمين لما هزم الروم أمام الفرس. وذلك فى السورة الكريمة التى كان عنوانها «الروم». وكان الروم حينذاك الأقرب إلى نفوس المسلمين، وقد ابتأسوا كثيرًا لهزيمتهم أمام الفرس. يقول الله تعالى: «غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون». ويحكى «ابن كثير» قصة لطيفة وهو يفسر الآيات الكريمة السابقة، يقول فيها إنه فى الجولة الأولى التى انتصر فيها الفرس أجاد ملكهم «كسرى» فى اختيار قادة المعركة، فأسندها إلى اثنين من قواده دقق فى اختيارهما بناءً على معيارى القوة والذكاء، كان أولهما قائدًا يسمى «فرخان» والثانى يسمى «شهريراز». تمكن القائدان من قهر الروم وهزيمتهم هزيمة منكرة، وبعد النصر بدأت الفتنة تضرب بيديه ورجليها فى معسكر الفرس. فقد حلم أحد القائدين «فرخان» بالجلوس على عرش كسرى، اتكأ يومًا بين بطانته وسألهم: أليس من حق من قاد الفرس إلى النصر الجلوس على العرش؟ فقالت البطانة: «بلى»! وصل الكلام إلى كسرى فقرر التخلص من «فرخان» وأغرى به أخاه، ووعده بأن يضعه مكانه إذا تمكن من قتله. شعر الأخوان بالخطر، فما كان منهما إلا أن اتصلا بقيصر الروم، واتفقا معه على خيانة كسرى وتمكين الروم من رقاب الفرس وهو ما رحب به القيصر. وتمكن الروم من الثأر لهزيمتهم الأولى بعد ٩ سنوات. ورغم ما تحمله هذه القصة من محاولة تهوين من شأن الفرس، إلا أنها تحمل فى باطنها إشارات إلى أن هزيمتهم أمام الروم جاءت بسبب الصراعات التى دبت بين قياداتهم، بالإضافة إلى عامل الخيانة. وتبدو هذه الإشارات وكأنها أرادت أن تهون من ثأر الروم لهزيمتهم الأولى.أيًا كان الأمر، فقد واجه المسلمون الروم فى غزوتين، هما مؤتة وتبوك، وانتهت الغزوة الأولى بانسحاب والثانية دون قتال. ورغم ذلك عاش المسلمون الأوائل بإحساس البغضاء والكراهية ناحية الفرس أكثر من الروم. وقد وعد النبى «ص» صحابته وهم يعيشون امتحانًا عسيرًا فى حفر الخندق خلال غزوة الأحزاب، بملك كسرى. وأثناء الهجرة وعد النبى صلى الله عليه وسلم، سراقة بن مالك بسوارى كسرى وتاجه. وأجد أن هذه الوعود تشف عن حالة الانبهار التى كان يتعامل بها عرب مكة مع بلاد فارس وكسرى فارس، فقد كانوا مولعين بكل ما هو فارسى، وهو ولع قد يجد تفسيره فى المبدأ الذى استنه «ابن خلدون» المتعلق بولع المغلوب بالغالب. ويبدو أن الصلف الفارسى فى التعامل مع العرب آتى أكله مع مشركى مكة، فعاشوا بعقدة حضارية أو إحساس بالهزيمة أمام الفرس، وهو إحساس تم القضاء عليه بعد ذلك عندما تمكن المسلمون من غزو بلاد فارس فى عصر عمر بن الخطاب. ومن الضرورة بمكان أن نشير إلى أن المسلمين لم يفكروا فى غزو فارس إلا بعد أن أسقطوا دولة الروم فى الشام، وذلك فى موقعة اليرموك. بعدها توجهت الأنظار إلى دولة الفرس فى العراق وما وراءها. وكان ذلك فى سنة ١٦ هجرية. وكان المثنى بن حارثة أول من طرح على عمر بن الخطاب غزو بلاد فارس، حين لاحظ ما أصاب أهلها من استرخاء نتيجة الرخاء والثراء. سأله عمر لحظتها أن يصف له بلاد إيران فقال له: «هى أرض كثيرة الزرع والضرع ترابها مال، وأمرها عال.. أما رجالها فشديد كلبهم، كثير سلبهم، ضعيفة قلوبهم، لا منعة لهم من صدقهم». وهو وصف لا يقل بلاغة عن الوصف الذى قدمه عمرو بن العاص للخليفة عمر حين سأله أن يصف له مصر، فقال له: «نيلها عجب.. وأرضها ذهب.. ورجالها طرب.. ونساؤها لعب.. وهى لمن غلب». ومثلما استراح عمر لوصف عمرو لمصر، فسمح له بالتحرك لغزوها وإخراجها من تحت السيطرة البيزنطية «سيطرة الروم»، استراح إلى وصف «المثنى» لإيران، فأمر جماعة من المسلمين بالزحف إليها تحت قيادة أبى عبيد بن مسعود. وكانت واقعة شديدة الهول أطلق عليها «موقعة الجسر». وقد خسرها العرب وقتل قائدهم «ابن مسعود» ولم ينج من الموت إلا قليل من المحظوظين، فمن لم يعمل فيه السيف سقط من الجسر إلى ماء الفرات فغرق فيه. ولما وصلت أخبار الهزيمة الموجعة إلى عمر بن الخطاب شرع يبكى بكاءً مُرًا وبكى المسلمون من حوله.