خالد الطوخى يكتب: المهمة المقدسة.. دور الجامعة فى خدمة المجتمع

كانت لدى عميد الأدب العربى، الدكتور طه حسين، روشتة محددة لتطور المجتمع: «سبيلنا إلى التطور إنما هو الجامعات أولًا والجامعات آخرًا، والجامعات قبل كل شىء وبعد كل شىء».

لكن أحدًا لم يلتفت إلى «الوصية» أو يؤمن بـ«رسالة إمام الجامعيين» لسنوات طويلة، حتى قيّض الله لهذا البلد قيادة حكيمة تدرك قيمة العلم، فكان أن التفتت إلى نظام التعليم أولًا، فبدأت خطة طموحة لتطويره، وبالتوازى أولت الجامعات اهتمامها الكبير، فكان أن استردت حيويتها مرة أخرى وتنوعت أنشطتها، ليس فقط داخل الحرم الجامعى، بل خارجه، متحركة فى خدمة مجتمعها.

ومع تنوع الأنشطة التى تقوم بها الجامعات، خاصة تلك الأنشطة المجتمعية، تحول دور الجامعة فى خدمة المجتمع إلى مسألة ضرورية وليست مجرد أنشطة تقام هنا وهناك لاكتمال الصورة الذهنية أو حتى عملية اختيارية كما كان يحدث من قبل.

وفى تقديرى الشخصى، ومن خلال متابعتى الدقيقة هذه المسألة، يمكننى القول إن الجامعات المصرية أصبحت تقوم بدور فاعل ومهم يصب فى الأساس فى خدمة وتطوير المجتمع فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصة بعد أن أيقنت الجامعات أن اتصالها بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من الأدوار والأنشطة والخدمات لهذه المجتمعات، أصبح أمرًا ضروريًا ومسألة حيوية تفرضها المتغيرات المعاصرة.

ويتبدى هذا بشكل رئيسى فى دور الجامعات الداعم لمبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى قطاع الصحة، ولا سيما مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن فيروس «سى» وعلاج الأمراض غير السارية.

والحق يقال إن منظومة التعليم العالى تغيرت كثيرًا بفضل فكر ورؤى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، وهو ما انعكس، بشكل لافت للنظر، فى أنه أصبح لزامًا الآن على عضو هيئة التدريس فى الجامعة، وبشكل طبيعى وتلقائى، أن يقوم بدور حيوى فى تقديم الخدمات المجتمعية، وأن يشارك بشكل ملموس فى الأنشطة والفعاليات التى يشهدها المجتمع.

وهذا الأمر يتطلب الوقوف على أهم المعوقات التى تحول دون قيام عضو هيئة التدريس بهذه الأدوار المجتمعية على الوجه الأمثل، ومن ثم اقتراح الحلول لإنهاء تلك المعوقات، من أجل تفعيل دور عضو هيئة التدريس وتهيئته للقيام بدور فعال فى مجال خدمة المجتمع.

وتتزايد أهمية الدور الذى تقوم به الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع، بأشكال عديدة ومتنوعة، فى عالم اليوم الذى يموج بالعديد من المتغيرات والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية فى النواحى العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يتطلب من الجامعات أن تضطلع بالدور المنوط بها فى خدمة المجتمع، خاصة أن المتغيرات فى العصر الحديث تتميز بسرعة التغير من ناحية شموليته وعالميته، وتعدد أبعاده من ناحية أخرى.

وبشىء من التفصيل فإننا يمكن أن نضع أيدينا على ملامح هذه التغيرات التى تتمثل فى التغير السريع والانفجار المعرفى والتقدم التقنى، الذى أحدث تطورًا سريعًا وملحوظًا فى وسائل الاتصال، والانفجار السكانى وتطور مفهوم العمل وزيادة التخصص فى المهن واختزال وقت العمل وزيادة وقت الفراغ.

كما يضاف أيضًا إلى هذه التغيرات، مستجدات أخرى لا تقل أهمية تتمثل فى التطور المتسارع فى الدراسات التربوية والنفسية وكفاءة وسائل المواصلات والبث المباشر وتآكل مخزون العالم من الطاقة التقليدية، والحاجة إلى البحث عن مصادر جديدة ومتجددة، والتلوث البيئى الذى بدأ يؤثر فى توازن الطقس على سطح الأرض مع ظهور أمراض جديدة تتطلب أساليب جديدة لمواجهتها، وبالطبع هناك ارتفاع المستوى المهارى الذى تتطلبه الأعمال والمهن.

وهذه التغيرات أثرت على العملية التعليمية التربوية فى مختلف مراحل التعليم وأنواعه خاصة الجامعات، من حيث كونها تضطلع بالعبء الأكبر فى تكوين قيادات المجتمع أكثر من غيرها.

إذن كيف تعمل الجامعة فى خدمة المجتمع فى ظل هذه المتغيرات السريعة؟

قبل أن نصل إلى الإجابة، نعرج أولًا على معنى «خدمة المجتمع». فقد عرّف بعض الباحثين «خدمة المجتمع» بأنها تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات وتصميم الأنشطة والبرامج التى تلبى هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة، من أجل إحداث تغيرات تنموية وسلوكية ملموسة.

ووفق هذا التعريف فإن «خدمة المجتمع» فى حقيقة الأمر عبارة عن نشاط تقوم به الجامعة لحل مشكلات المجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة فى المجالات المتعددة.

كما تعرف «خدمة المجتمع» أيضًا بأنها «تلك العملية التى يتم من خلالها تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التى تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف واحتياجات المجتمع الفعلية».

وهناك تعريف ثالث وضعته المجالس القومية المتخصصة لتوضيح معنى «خدمة المجتمع» بأنها «كل ما تقدمه كليات الجامعة ومراكزها من أنشطة وخدمات تتوجه بها إلى غير طلابها النظاميين أو أعضاء هيئة التدريس بها، وعلى وجه الخصوص أفراد المجتمع ومؤسساته بهدف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية فى البيئة المحيطة بالجامعة والمؤسسات التعليمية المعنية بهذا الأمر».

كما يقصد أيضًا بمفهوم «خدمة المجتمع» أن تكون الجامعات بمثابة مراكز إشعاع حضارى وقوة دافعة للمجتمع نحو التقدم والازدهار، بنشر وإشاعة الفكر العلمى وتبصير الرأى العام بما يجرى، بجانب التقدم بمقترحات لحل قضايا المجتمع ومشكلاته.

وهنا نجد أننا أمام مفهوم لخدمة الجامعة للمجتمع، يتمثل فى أن تخرج الجامعات من أسوارها لتقدم نشاطًا ونظامًا تعليميًا إلى غير طلاب الجامعة، وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية فى البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتها الإنتاجية والاجتماعية المختلفة.

وهذا التعريف يتطلب أن تضع الجامعة جميع إمكانياتها المادية والبشرية فى خدمة المجتمع بصفة عامة، وقبل ذلك معرفة الاحتياجات العامة للمجتمع وترجمتها إلى نشاط تعليمى فى المجتمع الذى تخدمه، نظرًا لاختلاف طبيعة المجتمعات المحلية وتنوع احتياجاتها ومشكلاتها.

وتتنوع أشكال خدمة الجامعة للمجتمع المحيط بها، لتشمل عدة عناصر حددها الباحثون فى توفير العنصر البشرى القادر على إحداث التنمية المنشودة من خلال إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية فى العالم المعاصر، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هيئة التدريس من ذوى الخبرة لتستفيد بها المؤسسات المختلفة فى مجالات الإنتاج والخدمات، مع القيام بالبحوث والمؤتمرات التى تسهم فى ترقية المجتمع وحل مشكلاته.

هذا إلى جانب الاستشارات العلمية التى تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع، ليس هذا وحسب، بل إن الجامعة يمكن أن تسهم فى خدمة المجتمع أيضًا بتعليم الكبار من جميع الأعمار «التعليم المستمر»، والتدريب المستمر للمهنيين لرفع كفاءتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لأداء المهنة، والقيام أيضًا بنشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى من خلال الندوات والمحاضرات التى تساعدهم على حل مشكلاتهم والتكيّف مع مجتمعهم، وعقد الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية لخريجيها، لكى يلموا بكل ما يستحدث فى مجالات تخصصهم ومعالجة المشكلات التى تواجههم فى الحياة العلمية.

وكل تلك العناصر تنعكس بالطبع على تحقيق التنمية الشاملة والتغير الاجتماعى المنشود، وتقوية روح المبادرة وتوثيق العلاقات الإنسانية وملاحقة ركب التقدم العلمى والتكنولوجى.

وفى ختام هذا الحديث الممتد، بقى أن أشيد بإدراك السيد الرئيس دور الجامعة المهم فى خدمة عملية التنمية الشاملة، وهو ما تبدى فى توجيهه، أكثر من مرة، باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالى، والارتقاء بالمستوى الأكاديمى للجامعات والمعاهد المصرية، نظرًا لدورها المحورى فى عملية بناء الإنسان المصرى، وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازى مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمى للجامعات القائمة، من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.

بل إن الرئيس وجه بصياغة مشروع قومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجتمع المصرى فى المجالين الأكاديمى والعلمى، بهدف اكتشاف وصقل الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات.

وأود أيضًا أن أؤيد هذا المقترح العظيم بربط البحث العلمى بالمشروعات القومية، وحل المشكلات المجتمعية والاقتصادية وخدمة الصناعة والزراعة. هذه هى مصر الجديدة، التى تدرك قيمة العلم، وتقدر مؤسساتها التعليمية، وترفع من شأن جامعاتها، وتقف احترامًا لأساتذتها، الذين نريد منهم الآن أن يخرجوا، بشكل أكبر، إلى «براح» مجتمعاتهم، ليشتبكوا مع مشكلاتها، ويضعوا حلولًا لها.

